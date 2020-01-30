В Башкирии 29-летний парень изнасиловал старушку
Сегодня, 12:05ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Парень изнасиловал старушку в Мелеузовском районе Башкирии, правда она после ударила его несколько раз топором.
По информации КП-Уфа, нападение произошло 24 ноября. Подозреваемый вместе с остальными расписал алкоголь в доме у 60-летней пенсионерки.
Сообщается, что вечеринка закончилась тем, что он ударил ножом своего приятеля в горле, а после надругался над хозяйкой дома. После изнасилования пенсионерка начала защищаться и ударила его несколько раз обухом топора по голове.
Приятель насильника выжил и оказался в больнице вместе с подозреваемым. 29-летний фигурант уголовного дела признался во всем уже в медицинском учреждении.
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