За сутки в Ханты-Мансийском автономном округе произошло 7 ДТП. Всего пострадали 8 человек, из них двое несовершеннолетние.

Как сообщает muksun.ru, в первом случае водитель сбила подростка в Ханты-Мансийске. Мальчик 14 лет пересекал дорогу в неположенном месте, сейчас он в больнице с травмами. В тот же день еще один 14-летний подросток нарушил правила безопасности при переходе улицы, он получил травмы от автобуса “МАЗ”. За минувшие сутки по 22 человека получили наказания за неправильную перевозку несовершеннолетних и выезд на встречку. 9 человек задержаны в состоянии алкогольного опьянения.

