В Мексике преступники разгрузили самолёт с наркотиками и сбежали

Об этом рассказал глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время пресс-конференции 27 января, сообщает газета «Известия».

По злоумышленникам был открыт огонь со стороны военных. В перестрелке погиб один человек, а также был ранен руководитель спецоперации.

Сведения о посадке частного самолёта военные получили незадолго до попытки задержания. Отмечается, что преступники успели выгрузить наркотические средства, однако самолёт уничтожить не смогли. Предполагается, что его планировалось сжечь.