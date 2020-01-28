В Мексике преступники разгрузили самолёт с наркотиками и сбежали
Сегодня, 15:52ПроисшествияФото: pixnio.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Мексике военнослужащим не удалось задержать преступников, которые посадили частный самолёт на автотрассе штата Кинтана-Роо, выгрузили оттуда партию наркотиков, а после - скрылись.
Об этом рассказал глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время пресс-конференции 27 января, сообщает газета «Известия».
По злоумышленникам был открыт огонь со стороны военных. В перестрелке погиб один человек, а также был ранен руководитель спецоперации.
Сведения о посадке частного самолёта военные получили незадолго до попытки задержания. Отмечается, что преступники успели выгрузить наркотические средства, однако самолёт уничтожить не смогли. Предполагается, что его планировалось сжечь.
Сейчас для поиска злоумышленников в регионе развернута спецоперация с привлечением авиации. В ней участвуют армия и нацгвардия.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей