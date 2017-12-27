В Башкирии посмертно наградили девушку, спасшую детей из огня

Медаль МЧС «За отвагу на пожаре» вручили матери мужественной студентки.

В Стерлитамаке состоялась церемония вручения медали МЧС «За отвагу на пожаре». К сожалению, главной героини мероприятия – 21-летней Екатерины Слегиной на нем не было, потому что она скончалась весной текущего года от травм, полученных во время пожара.

Напомним, пожар случился 5 марта в одном из домов в селе Ермолаево в Куюргазинском районе. Пожар начался в доме прабабушки, у которой Катя и два ее брата девяти и трех лет остались ночевать. Катя успела разбудить бабушку и вывести из горящего дома одного из испуганных братишек. Второго мальчика она вытащила через окно. Затем девушка вернулась за прабабушкой, но уже не смогла вывести ее из пылавшего дома.

Сама Катя была доставлена с сильнейшими ожогами и отравлением угарным газом в уфимскую больницу №18. Врачи боролись за жизнь девушки, но не смогли ее спасти.