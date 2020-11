Под Краснодаром произошло столкновение грузового авто и микроавтобуса - есть погибшие и пострадавшие.

Газета “Известия” сообщает, что дорожно-транспортное происшествие произошло утром - столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. В аварии пять человек погибли и столько же получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, об их состоянии не сообщается. Обстоятельства ДТП выясняются.

