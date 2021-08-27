В Башкирии медведь прогулялся возле турбазы и напугал отдыхающих

В Бурзянском районе объявился медведь, который прогуливается возле местной туристической базы. Об этом рассказал замдиректора Центра развития туризма Башкирии Артур Идельбаев на своей странице в соцсетях.
По его словам, зверя уже несколько раз замечали возле турбазы «Акбузат», расположенной рядом с пещерой Шульган Таш. Ежедневно пещеру посещает сотни и даже тысячи туристов, но медведь не боится их, хотя, как правило, медведи избегают контактов с людьми.
Идельбаев предположил, что косолапый стал так близко подходить к месту отдыха из-за засухи и лесных пожаров.
— А может просто результат увеличения популяции медведей в последнее время. Охотники свидетельствуют об этом, — добавил общественный деятель.
Ранее медведи попали в кадр директора национального парка «Башкирия» Владимира Кузнецова. Звери пришли на поле, засеянное овсом, чтобы подкрепиться злаками. По словам экспертов, за час животное может съесть 5-6 килограммов овса.