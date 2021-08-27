В Башкирии медведь прогулялся возле турбазы и напугал отдыхающих

По его словам, зверя уже несколько раз замечали возле турбазы «Акбузат», расположенной рядом с пещерой Шульган Таш. Ежедневно пещеру посещает сотни и даже тысячи туристов, но медведь не боится их, хотя, как правило, медведи избегают контактов с людьми.