Медведи попали в объектив фотокамеры в нацпарке «Башкирия»

Медведи попали в объектив фотокамеры в нацпарке «Башкирия»
Медведи попали в объектив фотокамеры в нацпарке «Башкирия»
Сегодня, 18:18ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: Национальный парк "Башкирия"/vk.com
Косолапые пришли на поле полакомиться овсом.

Фотографии медведей, вышедших на поле засеянное овсом, опубликовали в соцсетях группы Национальный парк «Башкирия» накануне, 19 июля.

Как рассказали специалисты овес является нажировочным кормом для косолапых. Именно поэтому злаком в нацпарке было засеяно восемь полей, чтобы мишки могли хорошо питаться и укреплять свой иммунитет. За один час медведь способен съест 5-6 килограмм овса.

— Первый раз они выходят на незнакомое поле осторожно, питаются только с краю. В последующие дни медведи набираются смелости и продвигаются дальше, но все равно выбирают участки, где есть деревья или кустарники, — рассказали сотрудники нацпарка.

Фотографии косолапых во время трапезы сделал директор парка Владимир Кузнецов.

Ранее в Башкирии медведь пришел подкрепиться медом на пасеку и стал героем видео ролика.

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