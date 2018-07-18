В Башкирии в Белой утонул 15-летний подросток

Мальчик купался на несанкционированном пляже.
17 июля днем 15-летний мальчик утонул в реке Белая, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Трагедия произошла неподалеку от деревни Аначево в Илишевском районе на неофициальном пляже. Тело утонувшего искали восемь водолазов. Тело мальчика достали из реки спасатели.
Спасатели призывают жителей республики соблюдать все меры предосторожности и правила поведения на воде и вблизи водоемов.
Не допускается:
— купание в необорудованных и запрещенных для купания водоемах; купание в состоянии алкогольного опьянения;
— одиночное, без контроля взрослых, купания детей и просто нахождение их у водоема;
— использование средств, не разрешенных для купания, таких как надувные матрасы, автомобильные камеры.
Безопасное место для купания — это специально оборудованное для этой цели купальня (пляж).
При возникновении чрезвычайных ситуаций, следует немедленно обратиться на спасательные посты расположенные на пляже, либо по единому телефону спасателей и пожарных с мобильного телефона — 101.
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Республике Башкортостан: 8 (347) 233-99-99.