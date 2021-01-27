В Башкирии вынесли приговор родителям, избившим своего ребенка на улице

В Башкирии вынесли приговор родителям, избившим своего ребенка на улице

Вчера, 19:05ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии суд вынес приговор в отношении супругов 31 и 29 лет из города Благовещенска. Они обвиняются в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

В суде было установлено, что на протяжении двух лет родители 9-летнего ребенка не занимались его воспитанием. Более того, они применяли по отношению к мальчику физическую силу за плохие оценки в школе, оскорбляли нецензурной бранью и употребляли алкоголь у него на глазах. А в июле 2020 года супруги на улице избили своего ребенка. Очевидцы обратились в полицию.

Сами родители свою вину не признали. Суд назначил отцу мальчика полгода исправительных работ, а его матери – 240 часов обязательных работ.

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