В Башкирии вынесли приговор родителям, избившим своего ребенка на улице

В суде было установлено, что на протяжении двух лет родители 9-летнего ребенка не занимались его воспитанием. Более того, они применяли по отношению к мальчику физическую силу за плохие оценки в школе, оскорбляли нецензурной бранью и употребляли алкоголь у него на глазах. А в июле 2020 года супруги на улице избили своего ребенка. Очевидцы обратились в полицию.