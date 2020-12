Ушла из жизни 87-летняя мама бывшего главы Башкирии Рустэма Хамитова. Об этом сообщает издание ProUfu.ru со ссылкой на собственные источники.

Известно, что Раиса Хамитова большую часть жизни посвятила школе. Она работала учителем математики до пенсии и проживала в Балтачевском районе, в деревне Штанды. Папа Рустэма Хамитова скончался еще в 1993 году в возрасте 63 лет. Редакция Mkset выражает искренние соболезнования.

