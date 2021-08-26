В Уфе начальника райотдела полиции приговорили к условному сроку за сломанную челюсть

Следствие и суд установили, что 11 марта 2021 года между подсудимым экс-начальником Отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Уфе и потерпевшим (оперативным сотрудником того же отдела) произошел конфликт. Разрешить его мирно не вышло, руководитель единожды ударил подчиненного кулаком в лицо. Оперативник получил перелом челюсти, тем самым нанес вред его здоровью (средней тяжести). Экс-начальник признал свою вину.