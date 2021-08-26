В Уфе начальника райотдела полиции приговорили к условному сроку за сломанную челюсть

Следственный комитет сообщает о признании судом вины начальника районного отдела полиции. суд счел доказательства следствия достаточными для вынесения приговора. Мужчина осужден за превышение должностных полномочий и причинение вреда здоровью подчиненному. Его действия были квалифицированы как превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия – пункт . «а» части 3 статьи 286 УК РФ.
Следствие и суд установили, что 11 марта 2021 года между подсудимым экс-начальником Отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Уфе и потерпевшим (оперативным сотрудником того же отдела) произошел конфликт. Разрешить его мирно не вышло, руководитель единожды ударил подчиненного кулаком в лицо. Оперативник получил перелом челюсти, тем самым нанес вред его здоровью (средней тяжести). Экс-начальник признал свою вину.
Суд вынес мужчине приговор – 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года. также суд вынес в адрес мужчины запрет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и в правоохранительных органах. Срок запрета – 2 года.
В МВД по Башкирии также прокомментировали данную ситуацию. Известно, что по результатам служебной проверки,которую назначило министерства внутренних дел Башкирии, начальник отдела уволили по отрицательным основаниям. Также сообщается, что сотрудник отдела, в котором и произошли вышеуказанные события, привлечен к дисциплинарной ответственности.