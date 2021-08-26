В Уфе начальника райотдела полиции приговорили к условному сроку за сломанную челюсть

В Уфе начальника райотдела полиции приговорили к условному сроку за сломанную челюсть
В Уфе начальника райотдела полиции приговорили к условному сроку за сломанную челюсть
Вчера, 17:43ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest.ru
В ходе конфликта на оперативном совещании экс-начальник одним ударом сломал челюсть подчиненному.

Следственный комитет сообщает о признании судом вины начальника районного отдела полиции. суд счел доказательства следствия достаточными для вынесения приговора. Мужчина осужден за превышение должностных полномочий и причинение вреда здоровью подчиненному. Его действия были квалифицированы как превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия – пункт . «а» части 3 статьи 286 УК РФ.

Следствие и суд установили, что 11 марта 2021 года между подсудимым экс-начальником Отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Уфе и потерпевшим (оперативным сотрудником того же отдела) произошел конфликт. Разрешить его мирно не вышло, руководитель единожды ударил подчиненного кулаком в лицо. Оперативник получил перелом челюсти, тем самым нанес вред его здоровью (средней тяжести). Экс-начальник признал свою вину.

Суд вынес мужчине приговор – 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года. также суд вынес в адрес мужчины запрет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и в правоохранительных органах. Срок запрета – 2 года.

В МВД по Башкирии также прокомментировали данную ситуацию. Известно, что по результатам служебной проверки,которую назначило министерства внутренних дел Башкирии, начальник отдела уволили по отрицательным основаниям. Также сообщается, что сотрудник отдела, в котором и произошли вышеуказанные события, привлечен к дисциплинарной ответственности.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы