После ранения на Донбассе скончался доброволец из Башкирии
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Мужчина несколько лет лечился от тяжелых осколочных ранений.
25 апреля на Донбассе скончался доброволец из Башкирии Андрей Литвинов, который получил травму под Луганском еще в сентябре 2014 года, подорвавшись на противопехотной осколочной мине направленного поражения, сообщили в региональном отделении НОД.
Мужчина получил множественные тяжелые осколочные ранения и находился на постоянном лечении.
Похороны пройдут в Бирске завтра, 27 апреля.
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