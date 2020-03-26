В Челябинской области иномарка сбила мужчину на велосипеде
26 марта, 15:37ПроисшествияФото: flickr.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На территории Челябинской области в Коркино на улице Орджоникидзе произошло ДТП с участием велосипедиста.
Как сообщает kursdela.ru, во время обгона водитель автомобиля не рассчитал боковой интервал. В результате иномарка наехала на велосипед.
В результате велосипедист получил травмы, он был госпитализирован.
В ходе проверки было установлено, что у мужчины на велосипеде передвигался без светоотражающих знаков.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей