В Уфе третий день ищут мать троих детей

В Уфе разыскивают без вести пропавшую мать троих детей. Как сообщили родственники 32-летней женщины, она ушла из дома на улице Калинина в ночь с 21 на 22 февраля, не взяв с собой документы и телефон, с тех пор её никто не видел. Дома пропавшую ждут три дочери и супруг.