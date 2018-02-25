В Уфе третий день ищут мать троих детей

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Дома женщину ждут три дочери.
В Уфе разыскивают без вести пропавшую мать троих детей. Как сообщили родственники 32-летней женщины, она ушла из дома на улице Калинина в ночь с 21 на 22 февраля, не взяв с собой документы и телефон, с тех пор её никто не видел. Дома пропавшую ждут три дочери и супруг.
Приметы женщины: на вид 30-35 лет, рост 158, волосы тёмные, была одета в черный удлинённый пуховик, носит очки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей просят сообщить в ближайшее отделение полиции.
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