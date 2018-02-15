Под Уфой второй день ищут пропавшую многодетную мать

Вторые сутки не находят себе места от беспокойства родственники 39-летней жительницы села Ольховой Уфимского район Галины Яковлевой, которая пропала 13 февраля.
Известно, что Галина в минувший вторник, 13 февраля, вышла на прогулку, и после этого от нее больше не было ни каких вестей.
Телефон женщины выключен. Куда она могла податься, никто из близких не знает. Предполагают, что ее могла сбить машина и увезти в больницу. Есть и другие варианты развития событий – один хуже другого. Родственники обратились за помощью в больницу.
По словам близких, Галина ранее не была замечена в каких-то неблаговидных поступках. Дома ее ждут муж и трое маленьких детей.
Приметы пропавшей: на вид 40 лет, среднего роста, полноватая, шатенка с короткой стрижкой, глаза карие.
Была одета: в черную куртку, черно-розовые кроссовки, бюрюзовуб толстовку и черные штаны.
Всем, кто что-либо знает о местонахождении Галины, просьба позвонить по номерам 8 917 3849011, 8 927 2373961.