Под Уфой второй день ищут пропавшую многодетную мать

39-летняя Галина Яковлева раньше никогда не пропадала так надолго.

Вторые сутки не находят себе места от беспокойства родственники 39-летней жительницы села Ольховой Уфимского район Галины Яковлевой, которая пропала 13 февраля.

Известно, что Галина в минувший вторник, 13 февраля, вышла на прогулку, и после этого от нее больше не было ни каких вестей.

Телефон женщины выключен. Куда она могла податься, никто из близких не знает. Предполагают, что ее могла сбить машина и увезти в больницу. Есть и другие варианты развития событий – один хуже другого. Родственники обратились за помощью в больницу.

По словам близких, Галина ранее не была замечена в каких-то неблаговидных поступках. Дома ее ждут муж и трое маленьких детей.

Приметы пропавшей: на вид 40 лет, среднего роста, полноватая, шатенка с короткой стрижкой, глаза карие.

Была одета: в черную куртку, черно-розовые кроссовки, бюрюзовуб толстовку и черные штаны.