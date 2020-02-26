К поиску унесенных в море детей в Краснодарском крае подключился вертолет
26 февраля, 20:41ПроисшествияФото: pixabay.com
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Вертолет, принадлежащий МЧС РФ, принимает участие в поиске двух детей, которых волной унесло в открытое море в районе Сочи.
Об этом стало известно 26 февраля, сообщает газета «Известия»
В поисковой операции участвуют 17 единиц техники и 114 человек. Обследовано уже около семи километров береговой линии.
Отмечается, что дети хотели перейти через устье реки Псезуапсе. Некоторое время они стояли на незатопленном островке. Однако волна сбила их с ног, после чего течение унесло детей в открытое море.
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