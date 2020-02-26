К поиску унесенных в море детей в Краснодарском крае подключился вертолет

В поисковой операции участвуют 17 единиц техники и 114 человек. Обследовано уже около семи километров береговой линии.

Отмечается, что дети хотели перейти через устье реки Псезуапсе. Некоторое время они стояли на незатопленном островке. Однако волна сбила их с ног, после чего течение унесло детей в открытое море.