В Башкирии за махинации в 4,5 млн задержан начальник колонии

В настоящее время он задержан.

Начальник исправительной колонии №7 полковник Константин Красничков задержан по подозрению в махинациях на 4,5 млн рублей, сообщили в управлении Следственного комитета по Башкирии.

Красничкова подозревают в преступлениях, предусмотренных двумя статьями уголовного кодекса: 160 УК РФ (присвоение или растрата) и 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

По версии следствия, 31 мая 2016 года Красничков в интересах предприятия по производству автозаков, находящегося в структуре, возглавляемой им колонии, подписал договор о поставке оборудования на 4,5 млн рублей. На следующий день подписал второй контракт с этой же фирмой, об установке этого оборудования на шасси автомобилей Камаз предназначенных для перевозки осуждённых. Через несколько дней, предприятие получило очередную партию Камазов, а начальник распорядился подписать документы о приёмке машин с якобы установленным на них допоборудованием. После этого на счёт компании с которой ранее был заключен договор было перечислено более 4,6 млн рублей.

В августе 2017 года, Красничков, видимо, узнав о расследовании дела, попытался уйти от ответственности и подал ложное заявление о хищении оборудования во время его доставки в колонию. Однако следователи уверены, что полковник заведомо знал, что у исполнителя работ нет нужного оборудования, и его установка производится не будет. После подачи ложного заявления в действиях начальника колонии появился второй состав преступления, предусмотренного статьёй 306.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Константин Красничков задержан, в ближайшее время будет принято решение об избрании в отношении него меры пресечения.