В Уфе по подозрению в тяжком преступлении задержан полковник ФСИН России

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

В Уфе задержан руководитель уголовно-исполнительной инспекции полковник внутренней службы Владимир Шумило.

В материалах дела говорится, что четвёртого июня Шумило приехал в гости к 67-летнему пенсионеру в посёлок Верный Иглинского района Башкирии. В ходе совместного застолья между ними возник конфликт, в ходе которого Шумило повалил потерпевшего на пол и нанёс ему несколько ударов ногами. После инцидента Владимир Шумило скрылся с места преступления, а оставшийся лежать на полу мужчина через некоторое время скончался от полученных травм. Тело погибшего обнаружили только утром следующего дня.

Владимир Шумило долгое время был начальником следственного изолятора в городе Белорецке, затем был переведён в Уфу? где в разное время руководил исправительными колониями №10 и №9, после чего продолжил службу в уголовно-исполнительной инспекции.

Уголовно-исполнительная инспекция занимается исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы: лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательными и исправительными работами, ограничением свободы. Кроме того, инспекция осуществляет контроль за лицами, получившими отсрочку исполнения приговора суда, имеющими на иждивении несовершеннолетних детей, а также контроль за осуждёнными, которым предоставлена отсрочка исполнения приговора для прохождения курса лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации.

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