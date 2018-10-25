Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии легковушка врезалась в дерево на полном ходу
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%90%d0%b1%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bb1%282%29

В Башкирии легковушка врезалась в дерево на полном ходу

Сегодня, 11:37ПроисшествияРустэм Башкирцев
Читайте
также
Экскурсия без гида и познавательных целей: В Уфе появились такие «газельки»
«Это не про нас»: В Уфе «дело о траве» показало истинное отношение чиновников к людям
Радий Хабиров сообщил, что взялся за медицину всерьез и надолго