В Башкирии легковушка врезалась в дерево на полном ходу

24 октября днем в Абзелиловском районе на 11 километре автодороги Аскарово-Таштимерово произошла авария с летальным исходом, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

44-летний местный житель за рулём ВАЗ-2112 ехал в направлении Таштимерово, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель госпитализирован, его 45-летний пассажир скончался на месте аварии. Началось расследование.