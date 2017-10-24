В Башкирии суд оставил в силе приговор осужденному за педофилию Мартыненко

Суд не принял во внимание просьбу матери пострадавшей девочки оправдать осужденного.

Сегодня, 24 октября, стало известно, что коллегия Верховного суда Башкирии оставила без изменения приговор в отношении известного музыкального промоутера из Уфы Евгения Мартыненко. Об этом Медиакорсети сообщила Светлана Мартыненко, бывшая супруга Евгения.

- Наши следующие действия – кассационная жалоба, будем писать президенту России Владимиру Путину, вот только дождемся ответа от главного федерального инспектора в Башкирии Михаила Закомалдина, - рассказала Светлана Мартыненко.

Напомним, в августе текущего года Советский районный суд Уфы приговорил Евгения Мартыненко к семи годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

Как следует из материалов дела, Евгения обвинил его сосед, утверждающий, что застал его на коленях возле своей лежащей на кресле шестилетней дочки. Евгений настаивал, что просто хотел показать соседу, который был всегда слишком груб с детьми, как следует общаться с ними, без криков и рукоприкладства.

Самое интересное, что мать пострадавшей девочки, которая поначалу поддержала обвинения мужа, потом отказалась от своих показаний и дважды выступила в суде в защиту Мартыненко. По ее словам, муж надеялся под угрозой обвинения в домогательствах выманить у Евгения Мартыненко его джип и деньги. Однако Евгений отказался пойти на такую сделку.

Суд не принял во внимание все аргументы в пользу подсудимого и оставил решение без изменения. Тем временем в соцсетях продолжают обсуждать данную ситуацию. Все, кто знал Евгения, включая известных в республике людей, готовы подписаться под коллективным письмом в его защиту.