Житель Башкирии повредил ногу газонокосилкой

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Трудинспекция республики закончила расследование ЧП.
Гострудинспекция проверила несчастный случай, произошедший ООО «Химремонт».
31 августа электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования косил траву, но во вреям процесса работы лезвие электрокосы попало на металлическую трубу, выступающую на 50 мм над уровнем земли, инструмент дернулся и лезвием травмировал ногу.
-В ходе расследования выявлены грубые нарушения нормативных требований охраны труда, ставшие причиной указанной трагедии. Так, в организации не обеспечен контроль за проведением осмотра территории перед выполнением работ по покосу травы, - уточнили в ведомстве.
Администрацию производства оштрафовали 60 тыс. рублей.
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