Появилось первое видео с жуткими кадрами смертельного ДТП с автобусом в Башкирии

Появилось первое видео с места смертельного ДТП с автобусом в Башкирии

В результате столкновения пассажирского автобуса «Ford Transit» с «КАМАЗ» погибло шесть человек, езе тринадцать человек пострадали.

Появились первые кадры с места смертельного ДТП с пассажирским автобус на дороге между Уфой и Языково. Напомним, что в аварии погибло шесть человек, еще четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии и в ближайшее время будут доставлены на вертолете в Уфу. Состояние еще четырех пострадавших, по информации замминистра здравоохранения, оцениваются как тяжелые и средней степени. Так, на кадрах с места трагедии видно, как сотрудники «скрой» оказывали помощь пострадавшим. Кроме того, на видео отчетливо видны последствия для пассажирского автобуса после столкновения с грузовиком. На место происшествия выехал также министра здравоохранения Башкирии. Видео: МЧС по РБ

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