Среди пострадавших в ДТП с шестью погибшими в Башкирии оказался 15-летний ребенок

Всего в ДТП погибло шесть человек, еще тринадцать человек пострадало, сообщил замминистра здравоохранения Башкирии.

Стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП в Благоварском районе, в котором уже погибло шесть человек. Так, по информации замминистра здравоохранения Башкирии, в столкновении столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовика пострадало 13 человек, среди которых оказался ребенок в возрасте 15 лет. — [Пострадавшие] доставлены в Чишмы, Языковскую ЦРБ и в город Уфу. Из них четверо в крайне тяжелом состоянии, четверо — в средней, тяжелой степени. Среди них один ребенок — 15 лет, на данный момент его везут в детскую республиканскую больницу Азат Рахматуллин Известно, что на место происшествия выехали 10 бригад «скорой», также две бригады санавиации. Кроме того, замминистра подчеркнул, что четверо пострадавших, состояние которых оценивается как крайне тяжелое, будут эвакуированы в Уфу.

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