Четырех пострадавших в ДТП с шестью погибшими доставят на вертолете в Уфу

Четырех пострадавших в смертельном ДТП, которое произошло сегодня утром в Балговарском районе, доставят на вертолете в Уфу. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Башкирии.
Известно, что данная мера необходима, так как их состояние оценивается как крайне тяжелое.
— Они будут обязательно эвакуированы, они пока доставлены в ближайшие лечебные учреждения для стабилизации состояния. Вертолет вылетел, бригады санавиации на реанимобиле тоже выехали. Они будут по стабилизации состояния перевезены в республиканские учреждения. Азат Рахматуллин.
Всего в ДТП пострадало 13 человек, среди которых оказались дети в возрасте 15 и 6 лет. Так, старшая девочка с переломами доставлена в больницу, а мальчик шести лет не пострадал, но направлен на обследование.