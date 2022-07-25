Четырех пострадавших в ДТП с шестью погибшими доставят на вертолете в Уфу

Четырех пострадавших в ДТП с шестью погибшими доставят на вертолете в Уфу
Четырех пострадавших в ДТП с шестью погибшими доставят на вертолете в Уфу
Вчера, 12:41ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: МЧС по РБ
Их состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщил замминистра здравоохранения Башкирии.

Четырех пострадавших в смертельном ДТП, которое произошло сегодня утром в Балговарском районе, доставят на вертолете в Уфу. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Башкирии.

Известно, что данная мера необходима, так как их состояние оценивается как крайне тяжелое.

— Они будут обязательно эвакуированы, они пока доставлены в ближайшие лечебные учреждения для стабилизации состояния. Вертолет вылетел, бригады санавиации на реанимобиле тоже выехали. Они будут по стабилизации состояния перевезены в республиканские учреждения. Азат Рахматуллин.

Всего в ДТП пострадало 13 человек, среди которых оказались дети в возрасте 15 и 6 лет. Так, старшая девочка с переломами доставлена в больницу, а мальчик шести лет не пострадал, но направлен на обследование.

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