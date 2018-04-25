В Уфе нашлись родители потерявшегося трехлетнего мальчика
Сегодня, 15:31ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Ребенок испугался и стал звать маму на детской площадке.
Найдены родители трехлетнего мальчика, который потерялся сегодня, 25 апреля, в 11 утра на детской площадке во дворе, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Родители оставили ребенка на детской площадке, а сами пошли по своим делам. Ребенок испугался и начал звать маму. Одна из местных жительниц сообщила о нем в полицию.
Сейчас мальчика передали родителям. Заведено административное дело по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
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