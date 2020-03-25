Землетрясение на Камчатке попало на видео

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Местные жители сняли видеоролик о землетрясении на Камчатке.
Кадры были опубликованы 25 марта, сообщает газета «Известия».
В ролике показано, как в одном из супермаркетов начали раскачиваться потолок, двери и люстра.
Ранее в этот же день стало известно, что землетрясение магнитудой 7,2 было зафиксировано в Тихом океане в 15 часов 4 минуты по местному времени. Его очаг располагался в 463 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского. В некоторых районах города и близлежащих районов ощущались толчки, сила которых достигала пять баллов.
Спасатели продолжают обследовать здания на предмет возможных повреждений.
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