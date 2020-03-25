Землетрясение на Камчатке попало на видео

Ранее в этот же день стало известно, что землетрясение магнитудой 7,2 было зафиксировано в Тихом океане в 15 часов 4 минуты по местному времени. Его очаг располагался в 463 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского. В некоторых районах города и близлежащих районов ощущались толчки, сила которых достигала пять баллов.