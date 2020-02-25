В Красноярске обнаружили тело мужчины со следами укусов животных
Вчера, 14:44ПроисшествияФото: flickr.com
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Полиция Красноярска 25 февраля обнаружила труп местного жителя со следами укусов собак.
Этот случай стал вторым за последние дни, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что точную причину смерти мужчины эксперты установят только после вскрытия.
Ранее, 22 февраля, в Красноярске было найдено тело местной жительницы со следами укусов животных. Неподалеку находилось несколько бродячих собак.
По факту смерти мужчины и женщины начато расследование. Фигурантами данного дела могут стать сотрудники районной администрации Красноярска.
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