На место стягивают силы МЧС

Сегодня, 25 января, на уфимском заводе "Уфаоргсинтез" произошел пожар. Очевидцы сообщают о взрыве, однако эту информацию пока не подтверждают в МЧС. В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан сообщают о горении двух ёмкостей размещенных на открытой площадке территории завода ПАО Уфаоргсинтез. В ведомстве пока не называют, какое горит вещество и какова площадь пожара. Пожару присвоен четвёртый номер сложности. - Информация по погибшим уточняется,говорится в заявлении ведомства.

