Следком возбудил два уголовных дела после приема граждан в Стерлитамаке
Исполняющий обязанности руководителя управления следственного комитета по Башкирии Юрий Русанов распорядился возбудить два уголовных дела по итогам приёма граждан в Стерлитамаке.
Внимание Русанова привлекли жалобы работников «Стерлитамакского завода композитных труб» и акционерного общества «Продтовары». Сотрудники организаций сообщили, что руководство компаний не выплачивает им зарплату. Первые заявили, что получки не видели полтора года, а общая сумма долга составила 2,3 млн рублей. Работникам «Продтоваров» не платили с июля 2017 года, долг составил около 800 тысяч рублей.
Уголовные дела возбуждены по части второй статьи 145.1 уголовного кодекса (полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев), которая предполагает до трёх лет лишения свободы.