МЧС: В Уфе уснувшего у Вечного огня мужчину пришлось тушить прохожим
Сегодня, 09:12ПроисшествияКонстантин КлимовФото: bashvel.ru
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Как объяснил сам пострадавший, он решил погреться.
В Уфе мужчина едва не сгорел после того, как прилёг отдохнуть у Вечного огня в парке Якутова. Посетители парка вызвали МЧС и скорую помощь, и до приезда экстренных служб смогли потушить горящую одежду, закидав её снегом.
Как объяснил сам пострадавший прибывшим медикам и спасателям, он является бездомным и прилёг к Вечному огню погреться.
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