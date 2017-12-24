В Уфе девушка упала с моста через Белую

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Трагедия произошла накануне на «старом» Бельском мосту.
ЧП произошло накануне, 23 декабря. Новости сначала появились в социальных сетях со слов очевидцев, сообщает ГТРК Башкортостан.
«Проезжали в сторону города в районе половины первого дня. Картина жуткая была – то ли шуба, то ли пальто весело на ограде моста и стояла скорая, а медики человека четыре с моста на реку вниз смотрели», — сообщила уфимка Светлана И.
«Увидела скорую, реанимацию, медиков на мосту».
Информацию о трагической гибели женщины подтвердили в скорой помощи. Также сообщалось, что из-за случившегося ЧП был крупный затор на данном участке дороги. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства случившегося.
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