В Уфе девушка упала с моста через Белую

Трагедия произошла накануне на «старом» Бельском мосту.

«Проезжали в сторону города в районе половины первого дня. Картина жуткая была – то ли шуба, то ли пальто весело на ограде моста и стояла скорая, а медики человека четыре с моста на реку вниз смотрели», — сообщила уфимка Светлана И.