В Башкирии автомобиль упал со скользкой дороги прямо в реку

Водитель не справился с управлением и в итоге автомобиль занесло.

Серьезное ДТП произошло в Мелеузе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

По словам свидетеле дорожной аварии, машину занесло на скользкой дороге, и она сначала пошла юзом, а потом вылетела с дороги к кювет и реку. Судя по всему, виной всему стала скользкая дорога.

- Очень похоже, что водитель не успел поменять летнюю резину, - предположили очевидцы ДТП.

Машина утонула в виде почти наполовину. Чтобы вытащить ее, понадобится подключить тяжелую технику.