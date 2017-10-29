В Башкирии автомобиль упал со скользкой дороги прямо в реку
Сегодня, 14:31ПроисшествияТатьяна МайороваФото: группа "БашДТП"
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Водитель не справился с управлением и в итоге автомобиль занесло.
Серьезное ДТП произошло в Мелеузе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
По словам свидетеле дорожной аварии, машину занесло на скользкой дороге, и она сначала пошла юзом, а потом вылетела с дороги к кювет и реку. Судя по всему, виной всему стала скользкая дорога.
- Очень похоже, что водитель не успел поменять летнюю резину, - предположили очевидцы ДТП.
Машина утонула в виде почти наполовину. Чтобы вытащить ее, понадобится подключить тяжелую технику.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
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