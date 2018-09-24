В Уфе мужчина избил свою жену до полусмерти

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Оба находили в состоянии алкогольного опьянения.
Житель Орджоникидзевского района Уфы до полусмерти избил свою жену, сообщает пресс-служба МВД по РБ. Происшествие произошло во время пьяных посиделок пары 22 сентября.
35-летняя женщина была госпитализирована с тупой травмой живота и разрывом селезенки. По предварительным данным, пострадавшая распивала спиртные напитки со своим супругом. В какой-то момент между ними произошел конфликт и мужчина напал на жену с кулаками. 37-летний глава семьи сейчас находится в отделе полиции.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей