Фото: pixabay.com
В водоохранной зоне Нижневартовска обнаружили опасные химические отходы
24 июля, 21:56Происшествия
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Следственный Комитет завел уголовное дело в связи с обнаружением свалки опасных химикатов в водоохранной зоне реки Вах в Нижневартовске.
Речь идет о свалке нефтешлама и бурового шлама, которые являются отходами горной промышленности. Об этом 24 июля сообщило издание muksun.fm.
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