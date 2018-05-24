В Уфе фирма задолжала работникам около 10 миллионов рублей зарплаты

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На директора предприятия возбуждено уголовное дело.
Работники ООО «РегионДорСтрой» пожаловались в прокуратуру на нарушение трудовых прав – с февраля 2017 года зарплата выплачивалась 183 работникам либо не полностью, либо с задержкой, сообщили в пресс-службе ведомства республики.
Долг предприятия перед сотрудниками составил около десяти миллионов рублей. При этом фирма имела возможность погасить долг, но направляла средства на решение текущих финансовых проблем.
В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по статье «Частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев, полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».
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