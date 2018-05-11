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В Башкирии задержан директор фирмы за невыплату зарплаты в 900 тысяч рублей
Сюжеты:
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В Башкирии задержан директор фирмы за невыплату зарплаты в 900 тысяч рублей

Сегодня, 13:15ПроисшествияРустэм Башкирцев
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