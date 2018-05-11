В Башкирии задержан директор фирмы за невыплату зарплаты в 900 тысяч рублей

51-летняя директор ООО «Стройиндустрия» обвиняется в мошенничествео и невыплате зарплаты свыше двух месяцев, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

С 2014 по 2015 годы директор строительной организации не выплатила заместителю директора предприятия и двум другим работникам почти 900 тысяч рублей зарплаты и других выплат, при этом оборот предприятия за год составил более 42 миллионов рублей.

Зная, что квартира № 4 в строящемся доме № 1В по улице Строителей села Иглино продана по договору от 21 марта 2015 года о долевом участии в строительстве, обманув другую местную жительницу, 27 марта 2015 года обвиняемая перепродала ей квартиру за 450 тысяч рублей.