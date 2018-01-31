В Башкирии директор сети АЗС уличен в полной невыплате зарплаты

Руководителю предприятия назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

В Уфе суд вынес решение по уголовному делу о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев против директора ООО «Интеграл-Нефтепродукт», в которое входят сеть АЗС и АГС «Интеграл». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как следует из материалов дела, предприниматель не выплачивал заработную плату пяти работникам предприятия в течение восьми месяцев - с ноября 2015 по июнь 2016 года. Общая сумма долга превысила 390 тысяч рублей. При этом следствие установило, что в тот период времени предприятие располагало реальной финансовой возможностью погасить долги по зарплате. Однако, по распоряжению директора предприятия свыше 42 миллионов были направлены на расчеты с поставщиками и развитие бизнеса.

Примечательно, что это не первый судебный приговор такого рода, вынесенный в отношении данного директора. Ранее мужчина уже был дважды осужден к штрафу за совершение подобных преступлений.

В рамках нынешнего дела следователи применили к злоумышленнику меры процессуального принуждения в виде ареста его имущества.