В Башкирии следком задержал четырех коммерсантов за невыплату зарплаты

Как показала практика, почти во всех случаях такая радикальная мера, как задержание, помогла оперативно провести расчеты с персоналом.

Следственный комитет сообщил о том, что только в течение декабря в Башкирии были задержаны четыре директора коммерческих предприятий, которые подозревались в невыплате зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следкома, в декабре в Башкирии были возбуждены пять уголовных дел о невыплате зарплаты. Четыре руководителя компаний были задержаны, при этом один из них даже заключен под стражу, а два руководителя пока находятся под домашним арестом.

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