В Башкирии следком задержал четырех коммерсантов за невыплату зарплаты
Сегодня, 12:00ЭкономикаТатьяна МайороваФото: newvz.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как показала практика, почти во всех случаях такая радикальная мера, как задержание, помогла оперативно провести расчеты с персоналом.
Следственный комитет сообщил о том, что только в течение декабря в Башкирии были задержаны четыре директора коммерческих предприятий, которые подозревались в невыплате зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным следкома, в декабре в Башкирии были возбуждены пять уголовных дел о невыплате зарплаты. Четыре руководителя компаний были задержаны, при этом один из них даже заключен под стражу, а два руководителя пока находятся под домашним арестом.
Для справки
В целом, по данным следкома, в Башкирии были расследованы свыше 40 уголовных дел. После применения различных «мер уголовно-процессуального принуждения» предприятия выплатили в общей сложности 40 млн рублей задержанной зарплаты своим работникам.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей