В Башкирии в пожаре скончался 64-летний мужчина

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Тело обнаружили при тушении пожара в деревенском доме.
21 марта ночью в одном из домов деревни Бикеево Чишминского района Башкирии обнаружили труп мужчины, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
В ночь с 20 на 21 марта в Бикеево загорелся жилой дом. После пожара обнаружили тело 64-летнего хозяина. Предварительная причина пожара – нарушения правил безопасности эксплуатации печи.
Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии. Судебно-медицинская экспертиза установит причины смерти погибшего. Назначено также пожарно-техническое исследование.
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