В Башкирии в пожаре скончался 64-летний мужчина

21 марта ночью в одном из домов деревни Бикеево Чишминского района Башкирии обнаружили труп мужчины, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

В ночь с 20 на 21 марта в Бикеево загорелся жилой дом. После пожара обнаружили тело 64-летнего хозяина. Предварительная причина пожара – нарушения правил безопасности эксплуатации печи.