В Подмосковье произошел пожар в торговых рядах

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В городском округе Раменское Московской области в ночь на 24 января произошло возгорание в торговых рядах.
Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 5 часов 20 минут, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что загорелись торговые павильоны по улице Праволинейной. В течение часа специалисты смогли локализовать возгорание на площади 450 квадратных метров. Открытый очаг горения удалось ликвидировать в 7 часов 17 минут.
В решении пожара принимали участие 39 человек и 11 единиц техники.
Очевидцы происшествия сделали видеозапись с места событий. Она уже распространилась в Сети. На кадрах видно, как огонь охватил крыши строений.
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