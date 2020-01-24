В Подмосковье произошел пожар в торговых рядах

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 5 часов 20 минут, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что загорелись торговые павильоны по улице Праволинейной. В течение часа специалисты смогли локализовать возгорание на площади 450 квадратных метров. Открытый очаг горения удалось ликвидировать в 7 часов 17 минут.

В решении пожара принимали участие 39 человек и 11 единиц техники.