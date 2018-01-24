В Уфе нетрезвый водитель наехал на электроопору на проспекте С. Юлаева

23 января вечером на проспекте Салавата Юлаева в Уфе 26-летний водитель на своей «Lada Kalina» поднимался на улицу 50 лет СССР, наехал на бордюр и врезался в электроопору, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.