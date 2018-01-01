В Уфе в канун Нового года легковушка въехала в столб
Сегодня, 11:29ПроисшествияТатьяна МайороваФото: группа "БашДТП"
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К счастью, никто не погиб.
Вчера, 31 декабря, в первой половине дня произошла серьезная авария на перекрестке улиц Жукова и Новожёнова в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
По словам свидетелей, виновным в происшедшем предположительно является водитель седьмой модели «Жигулей», который попытался проскочить перекресток под мигающим зеленым сигналом светофора.
В результате произошло столкновение с иномаркой, которая в тот момент поворачивала налево.
По предварительным данным, обошлось без жертв. Обстоятельства происшедшего выясняются.
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