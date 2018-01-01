В Уфе в канун Нового года легковушка въехала в столб

К счастью, никто не погиб.

Вчера, 31 декабря, в первой половине дня произошла серьезная авария на перекрестке улиц Жукова и Новожёнова в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

По словам свидетелей, виновным в происшедшем предположительно является водитель седьмой модели «Жигулей», который попытался проскочить перекресток под мигающим зеленым сигналом светофора.

В результате произошло столкновение с иномаркой, которая в тот момент поворачивала налево.