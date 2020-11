Девочка упала с четвертого этажа многоэтажки в Томске и осталась жива - медики дают хорошие прогнозы.

Газета “Известия” сообщает, что ребенок сильно не пострадал из-за снежного сугроба - на видео, размещенном в сети, видно, что девочка падает с балкона в снег на газоне, затем встает и уходит. После этого была вызвана служба неотложной скорой помощи и ребенка доставили в реанимацию. Сейчас девочка находится в травматологии, но при этом при падении она не получила ни одного перелома.

