В Уфе возбудили дело в отношении чиновников администрации Советского района

Следователи считают, что чиновники воспрепятствовали законной предпринимательской деятельности.

В Башкирии следователи сообщили о возбуждении уголовного дела по факту совершения неустановленными должностными лицами администрации Советского района Уфы незаконного воспрепятствования предпринимательской деятельности ООО «ПРофСтандарт», сообщили в пресс-службе следкома. Дело возбуждено также по факту совершения неустановленными лицами подведомственных муниципальных учреждений и предприятий по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Следователи считают, что в 2013 году ООО «ПрофСтандарт» приобрело право собственности на нежилые помещения, которые сдавало в аренду различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Затем эти помещения были изъяты для муниципальных нужд путем их выкупа и дальнейшего сноса. Видимо, чтобы узаконить эти действия, представители администрации обратились в Арбитражный суд республики с требованием прекратить право собственности на эти помещения. Однако суд решение по этому делу до сих пор не принял.