В Башкирии женщину осудили за продажу ядовитого алкоголя

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За проступок обвиняемая выплатит штраф в 15 тысяч рублей.
Балтачевский районный суд рассмотрел дело об осуществлении физическим лицом розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, когда это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, сообщили в пресс-службе верховного суда республики.
Женщина продавала спиртосодержащую жидкость с токсическими микропримесями в перерасчете на безводный спирт.
Обвиняемая признала вину в совершении правонарушения. Суд выписал ей штраф в размере 15 тысяч рублей с конфискацией спиртосодержащей продукции.
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