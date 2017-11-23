В Башкирии женщину осудили за продажу ядовитого алкоголя

За проступок обвиняемая выплатит штраф в 15 тысяч рублей.

Балтачевский районный суд рассмотрел дело об осуществлении физическим лицом розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, когда это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, сообщили в пресс-службе верховного суда республики.

Женщина продавала спиртосодержащую жидкость с токсическими микропримесями в перерасчете на безводный спирт.