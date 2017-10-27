В Башкирии пенсионерка продавала смертельный алкоголь ради своей выгоды

Уголовное дело по факту сбыта алкогольной продукции возбуждено в отношении 58-летней жительницы Стерлитамака.

В следкоме Башкирии возбуждено уголовное дело по факту сбыта алкогольной продукции в отношении 58-летней жительницы Стерлитамака.

Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По версии следствия, в мае 2017 года из корыстной цели личного обогащения продала ранее незнакомому покупателю спиртосодержащую жидкость в стеклянной бутылке объемом 0,5 литра по цене 80 рублей. Согласно заключению специалистов, жидкость в бутылке не соответствует гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Более того, в ней был обнаружен метиловый спирт.