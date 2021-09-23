В Башкирии в ДТП со «скорой» и КамАЗом пострадали девять медиков

В Башкирии в ДТП со «скорой» и КамАЗом пострадали девять медиков
В Башкирии в ДТП со «скорой» и КамАЗом пострадали девять медиков
Сегодня, 10:54ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: ГИБДД по Башкирии
ГИБДД по Башкирии сообщает о начатом разбирательстве.

ДТП с грузовой машиной произошло в Чишминском районе сегодня, 23 сентября, утром. Между 8 и 9 часами утра на 12 километре автодороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки столкнулись КамАЗ и машина скорой медицинской помощи.

В результате аварии пострадали 9 человек, а именно водитель и пассажиры скорой помощи, которые были незамедлительно госпитализированы. Судя по информации ГИБДД Башкирии можно предположить, что пациентов в карете скорой не было, сообщается о том, что автомобиль с медработниками направлялся из села Чишмы в больницу села Шингак-Куль.

По некоторым данным в машине находились медицинские работники психиатрического отделения. В телеграмм-каналах региона сообщают и о состоянии пострадавших. Предположительно двое медработников находятся в тяжёлом состоянии, у троих – травмы средней степени тяжести, у четверых — лёгкой.

Напомним, это не первая авария с участием машин скорой помощи в Башкирии. Так, 18 августа 2021 года также произошла авария с участием скорой и грузовика, в которой скончался фельдшер и водитель скорой. Семья погибшего фельдшера обвинила в трагедии руководство Иглинской ЦРБ. По их мнению медработники постоянно перерабатывали, очень уставали и жаловались близким на сложный график.

После августовской трагедии активисты профсоюза медиков «Действие» провели собственное расследование аварии, в которой погибли два сотрудника отделения скорой помощи Иглинской ЦРБ и высказали предположение о том, что «Фиат», на котором разбилась «скорая», мог быть в аварийном состоянии.

Республиканский профсоюз медиков также сообщал о том, что за прошедшие два месяца это третий случай ДТП, в котором тяжело пострадали медики. Так в июне погибла фельдшер скорой помощи ГБУЗ РБ ГБ города Нефтекамск, а в Кармаскалах – водитель получил серьезные травмы. Республиканский профсоюз работников здравоохранения был обеспокоен такой тенденцией и еще в июле направил в медицинские организации свои предложения по минимизации рисков несчастных случаев.

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