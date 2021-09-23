В Башкирии в ДТП со «скорой» и КамАЗом пострадали девять медиков

Республиканский профсоюз медиков также сообщал о том, что за прошедшие два месяца это третий случай ДТП, в котором тяжело пострадали медики. Так в июне погибла фельдшер скорой помощи ГБУЗ РБ ГБ города Нефтекамск, а в Кармаскалах – водитель получил серьезные травмы. Республиканский профсоюз работников здравоохранения был обеспокоен такой тенденцией и еще в июле направил в медицинские организации свои предложения по минимизации рисков несчастных случаев.