В Башкирии пропавшего под Новый год пенсионера нашли мертвым
23 марта, 10:19ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: vk.com
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73-летний Николай Сердюков из Ишимбая пропал 1 января 2020 года.
Печальную новость сообщили волонтеры Стерлитамака, занимающиеся поисками пожилого мужчины.
«Погиб. Соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении группы «Отклик-Стерлитамак».
Об обстоятельствах пропажи мужчины, а также о том, как и где нашли тело мужчины, не сообщается.
Ранее мы писали о том, что пропавшего под Новый год жителя села в Башкирии нашли в Брянске. Михаил Чухнов, отец двух детей из Иглино, пропал 29 декабря.
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