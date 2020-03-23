В Башкирии пропавшего под Новый год пенсионера нашли мертвым

Об обстоятельствах пропажи мужчины, а также о том, как и где нашли тело мужчины, не сообщается.

Ранее мы писали о том, что пропавшего под Новый год жителя села в Башкирии нашли в Брянске. Михаил Чухнов, отец двух детей из Иглино, пропал 29 декабря.