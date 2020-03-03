Пропавшего под Новый год жителя села в Башкирии нашли в Брянске

Как стало известно Медиакорсети, Михаил Чухнов из Иглино ушел из дома и не вернулся практически в канун Нового 2020 года - 29 декабря. Сообщалось, что мужчина уехал в Уфу за деньгами — молодой отец решил взять микрозайм, поскольку до этого с его карты пропали 27 тысяч рублей, которые нужно было срочно вернуть.

Спустя какое-то время выяснилось, что 31 декабря неизвестные пытались снять с его банковского счета — ими оказались некие мошенники из Самары, с этим городом семью Чухнова правда, ничего не связывало. Тогда родные Михаила обратились в самарскую полицию.

Только спустя 2 месяца Михаил Чухнов, к счастью, нашелся. Выяснилось, что он жив, здоров и сейчас находится в Брянске. О том, как он оказался в этом городе и почему не возвращался домой, где его ждут супруга с двумя детьми, пока не сообщается. Представитель пресс-службы МВД по РБ сообщил, что розыск завершен, и все материалы по делу об исчезновении иглинца переданы в МВД по Брянской области. Будем надеяться, что эта история благополучно завершится и для самого парня, и для его близких.