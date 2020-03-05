В Башкирии пропавшего Рузила Телякова нашли мертвым
5 марта, 11:55ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Лиза Алерт Башкортостан
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан объявили об окончании поисков.
В Уфе нашли погибшим пропавшего 57-летнего Рузила Телякова. 57-летний мужчина исчез в Уфе 15 февраля, и с тех пор о нем ничего не было известно.
Пропавшего искали все это время близкие, волонтеры и полиция. О том, что он погиб появилась информация сегодня. Подробности произошедшего не сообщаются, причина смерти неизвестна.
Редакция Медиакорсети приносит соболезнования близким и родным.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей